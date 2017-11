Zimbabwes regjeringsparti melder at Mugabe er pågrepet

NTB utenriks

Meldingene er lagt ut etter at soldater i pansrede kjøretøy ble utplassert utenfor kontorene til regjeringspartiet og nasjonalforsamlingen i hovedstaden Harare.

Ifølge Twitter-meldingen har pågripelsen har skjedd i en «ublodig og fredelig overgang».

– Det var ikke noe kupp, bare en ublodig overgang der korrupte og uærlige personer ble pågrepet, og en eldre mann som er blitt utnyttet av sin kone, ble pågrepet. De få smellene som ble hørt, var fra skurkene som ikke ville la seg arrestere, men de er nå pågrepet, heter det i en av flere Twitter-meldinger fra ZANU-PF onsdag morgen.

Den eldre mannen er etter alt å dømme Mugabe, som skal ha ønsket at kona Grace skulle overta makten etter ham.

Det er imidlertid ikke kjent hvem som har kontroll over Twitter-kontoen.

På Twitter-kontoen står det også at militærets inngripen skyldes at grunnloven er blitt brutt.

– Verken Zimbabwe eller ZANU er eid av Mugabe og hans kone. I dag begynner en ny æra og kamerat Mnangagwa vil hjelpe oss å få et bedre Zimbabwe, heter det i en annen Twitter-melding.

Meldingene på regjeringspartiets Twitter-konto er i overensstemmelse med militærets beskrivelse av situasjonen. Militæret har tidligere bekreftet at Mugabe og hans familie er i deres varetekt og at de er i god behold. I en uttalelse på statlig fjernsyn insisteres det også på at det ikke er snakk om et kupp og at situasjonen snart vil være tilbake til normalen.

Soldater har også entret TV-huset i hovedstaden.

Mugabe har styrt Zimbabwe siden frigjøringen fra kolonimakten Storbritannia i 1980. Militæret har fram til nå vært hans fremste støttespiller.