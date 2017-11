Zimbabwes militære hevder Mugabe er trygg 

NTB utenriks

Det er ikke klart hvor Mugabe (93) og familien hans befinner seg, men tilsynelatende er det i militærets varetekt.

Militære kjøretøy sperret onsdag morgen veien ved Zimbabwes nasjonalforsamling, ifølge en journalist fra det franske nyhetsbyrået AFP.

Vedkommende sier at biler blir vist bort av soldater i nærheten av bygningen. Samtidig er andre militære kjøretøy plassert utenfor kontorene til regjeringspartiet ZANU-PF i hovedstaden Harare.

Det er uvisst hvor president Robert Mugabe og kona Grace befinner seg, men en av landets forsvarstopper insisterer på at både presidenten og familien er trygge og uskadde.

– Rettet mot kriminelle

– Vi ønsker å gjøre det helt klart at dette ikke er en militær maktovertakelse. Vi retter oss bare mot kriminelle rundt ham, som begår forbrytelser som fører til sosial og økonomisk lidelse i landet, slik at de kan stilles til ansvar, uttalte en talsmann for militæret til landets statskanal onsdag morgen. Han sier også at militæret garanterer for Mugabe og familiens sikkerhet.

Tidligere ble det meldt at en rekke soldater hadde entret fjernsynshuset. Bevæpnede soldater i pansrede kjøretøy har også tatt oppstilling ved en rekke viktige steder i Harare, og det går rykter om at landets finansminister Ignatius Chombo er blant flere pågrepne.

Hørte skudd

Et vitne som bor i nærheten av Mugabes hjem i forstaden Borrowdale, sier til nyhetsbyrået AFP at vedkommende hørte mellom 30 og 40 skudd bli avfyrt like etter klokken 2 natt til onsdag.

Et par timer tidligere meldte flere medier at det var hørt tre eksplosjoner i hovedstaden Harare, i nærheten av universitetet i Zimbabwe.

Bakteppet for militærets inngripen er Mugabes avsettelse av visepresident Emmerson Mnangagwa i forrige uke.

Forsvarssjef advarte

Mnangagwa er en av landet rikeste menn og har stor støtte i militæret. Etter avsettelsen i forrige flyktet fra landet. Det har vært ventet at Mugabes kone Grace i stedet ville overta som visepresident, men mandag kom landets forsvarssjef med en kraftig advarsel.

– Vi må minne dem som står bak de pågående forræderske narrestrekene, om at militæret ikke kommer til å nøle med å gripe inn i saker som angår beskyttelsen av vår revolusjon, sa forsvarssjef Constantino Chiwenga mandag.

Ryktene om et militærkupp begynte å svirre tirsdag kveld etter at det ble observert en kolonne med stridsvogner og andre militære kjøretøy i utkanten av Harare.

