Tillerson i Myanmar for å presse fram løsning for rohingyane

På en pressekonferanse med Suu Kyi i hovedstaden Naypyidaw åpnet Tillerson for å iverksette sanksjoner mot enkelte viktige personer i Myanmar, men han tok avstand fra bredt anlagte straffetiltak mot landet.

– Hvis vi får troverdig og pålitelig informasjon, kan målrettede sanksjoner mot personer i Myanmar være passende, sa Tillerson.

Han opplyste at USA fortsatt vurderer om militæroperasjonene som har drevet om lag 600.000 rohingya-muslimer på flukt til nabolandet Bangladesh, bør omtales som etnisk rensing.

Suu Kyi avviste på den samme pressekonferansen at hun har forholdt seg taus om krisen, slik mange har beskyldt henne for.

– Ikke spennende nok

– Jeg har ikke vært taus. Det folk mener er at det jeg sier ikke er interessant nok, sa Suu Kyi og bedyret at hun har vært nøye med å ordlegge seg på en måte som ikke skulle bidra til å trappe opp konflikten.

– Det jeg sier skal ikke være spennende. Det skal være nøyaktig, og det skal ikke sette folk opp mot hverandre, sa hun.

Suu Kyi er blitt kritisert for ikke å ha plassert ansvaret for overgrepene hos militæret, og for å ha antydet at også rohingyaene har bidratt til konflikten.

Hun anklages også for å ha kommet med feil informasjon da hun i begynnelsen av september sa at militæroperasjonene var avsluttet, noe satellittbilder viste at de ikke var.

-Tillerson fikk sannheten

Tillerson møtte onsdag også Myanmars mektige hærsjef Min Aung Hlaing.

I en melding på Facebook skriver han at Tillerson under møtet fikk den sanne versjonen av situasjonen i delstaten Rakhine. Han skriver også at han forklarte utenriksministeren de «reelle årsakene» til at rohingya-muslimene har flyktet til nabolandet.

Hærsjefen utdyper ikke hva han mener, men militæret har flere ganger fastholdt at militæroperasjonen har vært rettet mot militante rohingyaer som har angrepet politistillinger i området.

Både FN og menneskerettsgrupper har imidlertid anklaget Myanmar for omfattende overgrep mot den statsløse minoriteten i et forsøk på å drive dem bort fra landet. Over 200 landsbyer har brent ned etter å ha blitt påtent, og flyktninger i Bangladesh har fortalt både om voldtekter, drap og at de ble hindret i å skaffe seg mat.

FNs menneskerettighetssjef har kalt operasjonene «et skoleeksempel på etnisk rensing».

