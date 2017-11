Omdiskutert president går av fra EFTA-domstolen 

NTB utenriks

«Jeg har alltid sett på meg selv som en livsentreprenør. Følgelig har jeg alltid hatt på meg mer enn én hatt», skriver professor Carl Baudenbacher på sin personlige nettside.

Nå trekker han seg tilbake etter 14 år som EFTA-domstolens president. Domstolen opplyser i en pressemelding at Baudenbacher går av 31. mars neste år.

Baudenbacher har engasjert seg aktivt i den politiske debatten om brexit, men avviser kategorisk at avgangen hans har noe med dette å gjøre.

Lang erfaring

Den 70 år gamle sveitseren har vært Liechtensteins representant i EFTA-domstolen siden 1995. Han tok over som president i 2003 og er siden gjenvalgt fire ganger, senest i 2015.

Gjennom perioden har han sittet i dommerpanelet i mer enn 260 saker og vært med på å ta en rekke viktige beslutninger om hvordan EØS-avtalen skal fortolkes i Norge og de to andre EØS-landene.

I utgangspunktet skulle Baudenbacher ha sittet i omtrent to år til.

Nå mener han tida likevel er inne for å gå videre til nye karriereutfordringer. Ifølge Baudenbacher står EFTA-domstolen i dag så støtt som institusjon at hans avgang ikke vil være noe problem.

– Jeg føler tida er inne for å la domstolen fortsette sin ferd uten min hånd på roret, sier han.

Brexitkampanje

Det siste året har Baudenbacher holdt en rekke taler og gitt intervjuer til flere medier om brexit.

Dommeren har ikke sett noen grunn til å holde seg politisk nøytral i saken. Tvert imot har han argumentert for at Storbritannia bør knytte seg til EFTA-domstolen etter brexit, for eksempel ved å gå inn i EØS sammen med Island, Liechtenstein og Norge.

Dette er et budskap dommeren ikke har forankret hos EFTAs medlemsland. På norsk side er det betydelig skepsis til ideen om å slippe Storbritannia inn i EFTA.

NTB er kjent med at Baudenbachers utspill om saken har vakt irritasjon blant norske diplomater.

Avisdebatt

NUPI-direktør Ulf Sverdrup skrev tidligere i høst en kommentar om saken i Dagens Næringsliv. Dommere bør «utvise stor varsomhet med å mene noe om politiske spørsmål eller drive aktivisme», fastholdt han der.

Sverdrup beskrev saken som pikant og fastslo at Baudenbacher hadde blandet rollene som dommer og aktivist.

Jussekspertene Mads Andenæs og Eirik Bjørge rykket på sin side ut med et forsvar av sveitseren. De betegnet Baudenbacher som «EØS-avtalens redningsmann».

«Uten ham og hans troverdighet er det ikke gitt at EU ville latt systemet få overleve», skrev de to i Dagens Næringsliv.

(©NTB)