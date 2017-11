Libanons president mener Hariri er pågrepet i Saudi-Arabia

NTB utenriks

– Det er ingenting som rettferdiggjør at statsminister Saad Hariri ikke har vendt tilbake på tolv dager, derfor anser vi at han er anholdt og pågrepet, i strid med Wien-konvensjonen, skriver Aoun på Twitter onsdag.

Så sent som tirsdag kom det en Twitter-melding der Hariri skriver at han har det fint. Han opplyser også at han planlegger å reise hjem i løpet av de to nesten dagene, men at familien hans blir værende i Saudi-Arabia.

Aoun har ikke villet akseptere Hariris avgang før han kommer hjem til Libanon og han gir beskjeden direkte til presidenten.

Da Hariri kunngjorde sin avgang i en tale sendt på saudiarabisk fjernsyn, rettet han krass kritikk mot den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen, hvis milits regnes som langt mer slagkraftig enn Libanons regjeringshær.

Hizbollah er også med i Hariris samlingsregjering.

Hizbollah får støtte av Iran, Saudi-Arabias erkerival. Saudi-Arabia er et sunnimuslimsk kongedømme, og Hariri er selv sunnimuslim.

