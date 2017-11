Israel tilbyr erkefienden Iran hjelp etter jordskjelvet

NTB utenriks

– Jeg har sett disse hjerteskjærende bildene av menn, kvinner og barn som ligger begravd under ruinene, og jeg har gitt beskjed om at vi tilbyr Røde Kors medisinsk assistanse til ofrene i Iran og Irak, sa statsminister Benjamin Netanyahu under en videokonferanse med den amerikansk-jødiske foreningen.

Imidlertid er tilbudet trolig mest retorisk. Iran anerkjenner ikke Israel, og ifølge israelske medier ble tilbudet raskt avslått av Den internasjonale Røde Kors-komiteen.

Samtidig er situasjonen svært vanskelig for de mange titusener av menneskene som har blitt hjemløse etter jordskjelvet, som krevde over 530 liv. Flere tusen er skadd, og behovet for hjelp er enormt.

Mange av de overlevende og pårørende er sinte på myndighetene i Teheran over at redningsarbeidet går for sakte og nødhjelp kommer for sent fram.

I Sarpol-e Zahab, en av byene som er hardest rammet, sier innbyggerne at de har fått minimalt med hjelp, tre dager etter at katastrofen rammet.

12.000 telt er delt ut i de rammede områdene, men det er langt fra nok. 30.000 hus er helt eller delvis ødelagt, og opprydningsarbeidet vil ta lang tid. Det er kaldt i området, som ligger i fjellene i grenseområdet mellom Iran og Irak.

