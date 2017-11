Hellas erklærer landesorg etter at flere mistet livet i flom

NTB utenriks

– På dette tidspunktet er å erklære landesorg over denne store tragedien det minste vi kan gjøre, sa statsminister Alexis Tsipras i en TV-sendt tale.

– Jeg lover at vi skal støtte familiene til ofrene, fortsatte han.

Flommen skyldtes et kraftig regnvær natt til onsdag, og det beskrives som den verste flommen landet har opplevd på 20 år.

Industriområde

Både bolighus, fabrikker og næringslokaler ble oversvømt, samtidig som store vannmasser med jord og vrakgods skyllet nedover gatene i forstedene helt vest i den greske hovedstaden.

Brannvesenet rapporterer om 13 døde, og kystvakten om to døde. De døde er i alderen 35 til over 90. Flere døde i eller i nærheten av sine hjem. To omkomne menn var blitt dratt kilometer ut på havet av de kraftige vannmassene.

Uværet førte onsdag til at skolene holdt stengt i distriktene Mandra, Nea Peramos og Megara. Deler av motorveien mellom Aten og Korint ble dessuten stengt, og brannmannskaper måtte evakuere passasjerer fra en buss som ble stående på dypt vann på en hovedvei.

– Alt er tapt

– Flere millioner tonn vann kom ned fjellsiden, sier viseordfører Stavros Fotiou i Nea Peramos til kringkasteren ERT.

– Veiene våre er totalt ødelagt og en tredel av boligene i byen er blitt oversvømt, fortsetter han.

Beboere i de verst rammede områdene måtte redde seg opp på taket mens vannet slo biler og andre gjenstander inn i husveggene, skriver Reuters. Påtalemyndigheten har bedt om at dødsfallene etterforskes og at mulige brudd mot byggeforskrifter granskes.

Det er meldt regnvær i området fram til lørdag, dog ikke like kraftig som det var foregående døgn.

– Det er en veldig vanskelig situasjon, Niagra Falls kom og kunne ikke bli stoppet. Værmeldingen er dårlig, så vi er i beredskap, sier regionguvernør Yiannis Vassileiou til ERT.

– Alt er tapt, denne katastrofen er av bibelske proporsjoner. Det er folk som er fanget i sine hjem og vi trenger maskineri for å få dem ut, sier ordfører Ioanna Kriekouki i Mandra. Hun er selv sperret inne i sitt hjem.

Gjenoppbygging vil ta tid

Deler av de rammede områdene er uten strøm og vann, og myndighetene sier at mange flomrammede trenger ly for natten. Viseordfører Fotiou sier at reparasjoner kan ta opp til fem dager.

– Noen av de fattigste delene av Aten er rammet, sier politiminister Nikos Toskas. Statsminister Tsipras opplyser at hæren skal hjelpe mange av de hjemløse til å finne ly.

– Det er vanskelig å komme seg fram til området, søppel og andre rester som flommen har dratt med seg er nesten på høyde med boligene, sier talsmann for brannvesenet, Yiannis Kapakis.

Det er hentet inn maskiner for å fjerne avfallet, men de kan ikke starte arbeidet før vannet trekker seg tilbake.

