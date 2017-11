Dansk prest dømt til ti års fengsel for overgrep mot unge

NTB utenriks

Den nå 47 år gamle presten var kjent for å invitere barn og unge hjem til prestegården i lokalsamfunnet Tømmerup på Sjælland. Der drev han både konfirmasjonsundervisning, inviterte til fellesmåltider og lot også ungdommene overnatte.

Men etter at en far meldte fra til politiet om at presten hadde misbrukt hans mindreårige sønn, har det dukket opp en mengde overgrepsanklager mot ham.

I forrige uke ble han kjent skyldig i å ha forgrepet seg på åtte barn og unge i alderen 12 til 17 år. Seks av dem hadde han samleie eller annen kjønnslig omgang med. Han er også dømt for å ha krenket to 14 år gamle gutter på nettet etter at han utga seg for å være en ung pike og overtalte guttene til å sende ham nakenbilder.

Overgrepene foregikk ifølge dommen fra 2006 og fram til 2016 da presten ble pågrepet. Flere av overgrepene ble filmet og fotografert.

Blant ofrene er en gutt som akkurat hadde fylt 12 år og ei jente på 13 som han forførte med løfter om ekteskap og barn.

Presten har anket dommen og krever full frifinnelse.

