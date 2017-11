Tre skutt og drept ved skole i California

NTB utenriks

Flere elever ble skutt og såret, bekrefter skoleledelsen i området. Skyteepisoden fant sted i et lite samfunn utenfor småbyen Red Bluff i Tehama County nord for Sacramento.

Det er uklart hvorvidt gjerningspersonen regnes blant de tre drapsofrene. Distriktets visesheriff Phil Johnston sier til en lokal TV-stasjon at politibetjenter etterforsker minst fem åsteder for skytingen i og rundt skolen i Rancho Tehama Reserve.

Skytingen startet i et bolighus og fortsatte på skolen, opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP.

Lokalavisa Redding Record Searchlight melder at minst tre mennesker ble drept og to barn såret i skytingen, som startet like etter klokka 8 lokal tid tirsdag.

Barn fra Rancho Tehama Elementary School har blitt brakt til et trygt sted, opplyser en ikke navngitt polititjenestemann til nettstedet.

