Titusener av iranere er hjemløse etter jordskjelvet 

Tirsdag kom Irans president Hassan Rouhani på besøk til regionen Kermanshah, som ble hardest rammet av jordskjelvet søndag kveld.

– Dette er vondt for alle iranere, sa Rouhani, ifølge en uttalelse på presidentens nettside.

Han lovet rask hjelp til de mange som nå står på bak bakke. 530 mennesker er så langt bekreftet døde, og rundt 8.000 er skadd på iransk side av grensen. I Irak er det meldt om bare 9 døde og rundt 500 skadde.

Iranske myndigheter har erklært tirsdag for offisiell sørgedag.

Dårlige bygninger

Skjelvet rammet et kurdiskbefolket området på grensen mellom Iran og Irak. Årsaken til at skjelvet rammet så mye hardere på iransk side, skal være dårlige bygningskonstruksjoner. Dessuten er det mer spredt bebyggelse på irakisk side av grensen.

Både redningsarbeidere og innbyggere fortsatte tirsdag å grave i ruinene, men det var bare døde som ble funnet. Letingen etter overlevende er offisielt avsluttet, for ifølge landets nødetatsjef er det ekstremt liten sjanse for at det nå blir funnet noen i live i ruinene.

I sju byer og nesten 2.000 landsbyer førte jordskjelvet til store ødeleggelser. Enkelte landsbyer er nærmest slettet fra kartet, opplyser iranske myndigheter. De oppgir også at rundt 12.000 boliger er helt ødelagt, mens 15.000 har fått skader.

Irans Røde Halvmåne har uttrykt bekymring for situasjonen i mange landsbyer, der hjelpearbeidet ennå ikke er kommet i gang.

Vil klare seg selv

Iran ønsker imidlertid ingen hjelp fra utlandet. Utenriksminister Javad Zarif takket tirsdag for alle tilbudene fra utlandet, men framholdt at Iran har nok ressurser til å håndtere katastrofen på egen hånd.

Men Ifølge en representant for ayatolla Ali Khamenei, Irans øverste leder, er det imidlertid mer behov for hjelp, både i form av materiell og for å skape tryggere forhold.

Det samme sier ordføreren i byen Ezgeleh, Nazar Barani, som i et intervju på iransk fjernsyn sier at hjembyen hans har stort behov for mat, medisiner og telt. Han opplyser at 80 prosent av bygningene i byen har fått skader i skjelvet.

Overnatter ute

Titusener av iranere har de to siste dagene overnattet ute i frykt for at flere bygninger skal rase. Fram til tirsdag morgen var det registrert nærmere 200 etterskjelv etter hovedskjelvet søndag kveld, som hadde en styrke på 7,3.

Verst rammet ble byen Sarpol-e Zahab, som fortsatt er uten strøm. Minst 280 personer har mistet livet i denne byen med rundt 85.000 innbyggere.

Mange av bygningene som nå er ødelagt, skal ha blitt bygd i forbindelse med et statlig finansiert byggeprogram som ble iverksatt mens Mahmoud Ahmadinejad var president. Planen var å bygge 2 millioner billige boliger over hele Iran, blant annet i Sarpol-e Zahab som ble hardt rammet av krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet.

Ødelagt sykehus

Byggeprogrammet ble imidlertid kraftig kritisert av eksperter som mente at bygningene hadde altfor dårlig kvalitet, og som fryktet en katastrofe.

Blant bygningene som er ødelagt, er byens sykehus. Mange av de skadde blir derfor brakt til sykehus i andre byer, blant annet i hovedstaden Teheran.

Ifølge iranske tjenestemenn skal det settes opp 22.000 telt for å huse alle som har mistet hjemmene sine. Det skal også deles ut 52.000 tepper og tonnevis av mat.

Det offisielle nyhetsbyrået IRNA melder at 30 team fra Røde Halvmåne er sendt til området.

