Statoil bøtelagt for forsøk på markedsmanipulasjon

Det er det amerikanske overvåkingsorganet Commodity Futures Trading Commision (CFTC) som tirsdag offentliggjorde beslutningen om å bøtelegge det norske oljeselskapet.

Forholdene som omtales, skal ha funnet sted fra oktober til november 2011 da Statoil skal ha lidt tap i sin LPG-virksomhet. Statoil skal ha forsøkt å manipulere propanindeksen Argus Far East Index for å oppnå gevinst på sine fysiske og finansielle posisjoner, inkludert New York-klarerte swapavtaler knyttet til Argus-indeksen, skriver E24.

I eposter fant CFTC bevis for at Statoil forsøkte å skyve prisen på propangass opp, men at forsøket ikke lykkes fordi selskapet ikke kjøpte tilstrekkelig med leveranser av gass til å påvirke prisen.

En talsmann for Statoil omtaler reaksjonen fra CFTC som et forlik og sier at selskapet har samarbeidet med CFTC for å bidra til sakens oppklaring.

– Manipulering i markedet hindrer fri og rettferdig konkurranse og demper økonomisk vekst. Som dette tilfellet viser, vil vi jobbe utrettelig for å utrydde manipulasjon, uansett hvor det skjer, for å sikre at markedsaktørene har tillit til at de konkurrerer på like vilkår, sier direktør James McDonald i etterforskningsseksjonen i CFTC i en uttalelse.

