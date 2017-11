Stadig flere republikanere ber Moore trekke seg etter overgrepsanklager

NTB utenriks

Ryan, som er Republikanernes leder i Representantenes hus, stiller seg dermed bak partiets leder i Senatet, Mitch McConnell, og flere andre partitopper. Ryan sier også at han anser anklagene mot Moore for å være troverdige.

Erkekonservative Moore har frontet seg selv som en personlig kristen kandidat som er opptatt av tradisjonelle familieverdier. Han stiller til valg på senatsplassen som ble ledig i delstaten Alabama da Jeff Sessions ble justisminister.

Sessions sa tirsdag at han ikke har noen grunn til å tvile på kvinnene som har anklaget Moore for overgrep.

Fem kvinner har anklaget Moore for seksuelle overgrep eller trakassering. Overgrepene og tilnærmelsene skal ha skjedd mens kvinnene var under 18 år. Den yngste har fortalt at hun var 14 da Moore angivelig forgrep seg på henne.

Moore har kalt anklagene for falske og hevder å være utsatt for en svertekampanje.

McConnell har både snakket med president Donald Trump og visepresident Mike Pence om anklagene mot Moore, ifølge nyhetsbyrået Aps kilder.

Moore har nektet å gi etter for kravene fra partitoppene i Washington, og Moores navn står fortsatt på stemmeseddelen i Alabama 12. desember.

Trump kommer tilbake til USA tirsdag etter en lengre Asia-reise, og partiet håper nå presidenten kan påvirke republikanerne i Alabama.

