Sessions presset om Papadopolous-møte

– Jeg godtar ikke, og jeg avviser anklagene om at jeg noensinne har løyet. Det er en løgn, sa Sessions da han tirsdag forklarte seg for justiskomiteen i Representantenes hus i Kongressen.

Sessions fastholdt videre at han alltid har svart oppriktig og sannferdig på spørsmål han har fått i saken. Men han sa at han ikke husker detaljer fra alle samtaler han hadde i løpet av Trumps valgkamp, som han for øvrig betegnet som ganske kaotisk fra første stund.

Sessions hevdet først at han ikke husket en samtale han hadde med Trumps tidligere utenrikspolitiske rådgiver George Papadopolous, som ivret etter å få i stand et møte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Under utspørringen medga han etter hvert at samtalen fant sted, men sa at han ikke husket detaljene fra denne.

Erkjente løgn

Sessions har lenge avvist kjennskap til den påståtte kontakten mellom Trumps valgkampmedarbeidere og Russland.

– Jeg visste ikke, og jeg har ikke kjennskap til at noen andre visste om dette, og jeg tror heller ikke at det var tilfelle, sa han da han møtte i Senatets justiskomité forrige måned.

Papadopoulos har på sin side erkjent å ha løyet om sin kontakt med Russland og satt i et utenrikspolitisk råd som ble ledet av Sessions.

Siktet

Papadopolous er en av tre som så langt er siktet i forbindelse med Russland-etterforskningen. I siktelsen kommer det fram at han sa til rådet at han hadde «forbindelser som kunne bidra til å arrangere et møte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin».

Kommunikasjonsrådgiver J.D. Gordon, som var til stede på møtet mellom Papadopolous og Sessions, sier Sessions raskt satte foten ned og gjorde det klart at et slikt møte var uaktuelt.

Sessions valgte i mars å avstå fra å lede granskingen av påstander om at Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland om å sverte Hillary Clinton før presidentvalget sist høst.

