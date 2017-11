Sessions husket etter hvert møter om Russland

NTB utenriks

– Jeg godtar ikke, og jeg avviser anklagene om at jeg noensinne har løyet. Det er en løgn, sa Sessions da han tirsdag forklarte seg for justiskomiteen i Representantenes hus.

Sessions fastholdt at han alltid har svart oppriktig og sannferdig på spørsmål han har fått i saken, men medga at han ikke husker detaljer fra alle samtaler han hadde i løpet av Trumps valgkamp.

Flere medarbeidere i Trumps valgkampstab anklages for å ha samarbeidet med Russland om å sverte Hillary Clinton før presidentvalget sist høst, noe som nå granskes av FBI og Kongressen.

Husket ikke

Under tirsdagens høring i Representantenes hus hevdet Sessions først at han ikke husket en samtale han hadde med George Papadopolous om Russland, men medga etter hvert at samtalen fant sted. Hva det ble snakket om, hevdet han å ha glemt.

Kommunikasjonsrådgiver J.D. Gordon, som var til stede på møtet mellom de to, har tidligere opplyst at Sessions under møtet satte ned foten for et forslag fra Papadopoulos om å arrangere et møte mellom Trump og Russlands president Donald Trump.

Siktet

Papadopoulos satt i valgkampstabens utenrikspolitiske råd, som ble ledet av Sessions, og han har overfor FBI medgitt å ha løyet om sin kontakt med Russland. Han er en av tre som så langt er siktet i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Carter Page var også med i Trumps valgkampstab og har opplyst at han planla et møte i Russland. Overfor Kongressen har han også hevdet at han orienterte Sessions om dette, men Sessions sa tirsdag at han ikke kunne huske å ha hatt noe møte med Page.

Erkjente løgn

Sessions har lenge avvist all kjennskap til den påståtte kontakten mellom Trumps valgkampmedarbeidere og Russland.

– Jeg visste ikke, og jeg har ikke kjennskap til at noen andre visste om dette, og jeg tror heller ikke at det var tilfelle, sa han da han møtte i Senatets justiskomité forrige måned.

Tirsdag klaget han over de mange lekkasjene av gradert informasjon til amerikanske medier siden Trump overtok som president, ikke minst knyttet til påstandene om Trumps bånd til Russland.

– Det har nådd epidemiske proporsjoner. Dette kan ikke fortsette, og vi vil gjøre vårt beste for å få en slutt på det, sa han.

Clinton-gransking

Under tirsdagens høring i Representantenes hus bekreftet Sessions også at han vurderer å utnevne en spesialetterforsker som skal granske avtalen om salg av det amerikanske gruveselskapet Uranium One til det statlige russiske selskapet Rosatom.

Salget skjedde mens Hillary Clinton var utenriksminister og i ettertid har det kommet fram at Uranium One i forkant av salget ga flere donasjoner til Clinton-stiftelsen.

Demokratene hevder at saken er et forsøk fra Trump-administrasjonen på å flytte fokus fra granskingen av Trumps valgkampmedarbeidere og anklager Sessions for å ville utnytte det amerikanske rettsvesenet i politisk øyemed.

Sessions avviser dette og lovet tirsdag en rask beslutning i saken.

– Det vil skje uten politisk påvirkning og på en korrekt og skikkelig måte, sa han.

