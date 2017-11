Søreide håper Hariri snart vil returnere til Libanon 

NTB utenriks

– Vi får håpe disse indikasjonene er riktige, sier Søreide til NTB.

I beste fall kan det bli snakk om en retur allerede tirsdag eller onsdag, ifølge Søreide.

Hun kommer med oppdateringen etter et møte med EUs utenrikssjef Federica Mogherini i Brussel tirsdag morgen. Krisen i Libanon og den spente situasjonen i Midtøsten ble et viktig tema på møtet.

Libanon er et land som har hatt en relativt positiv utvikling, påpeker Søreide.

– Det som nå skjer, er noe som potensielt kan ha større regionale konsekvenser hvis det går feil vei. Derfor er det viktig å engasjere seg i en god dialog.

I Saudi-Arabia

Mogherini skulle etter planen møte Libanons utenriksminister Gebran Bassil i Brussel samme dag.

I tillegg har EUs ambassadør i Riyadh hatt flere møter med Saad Hariri de siste dagene.

Krisen brøt ut for halvannen uke siden da Hariri kunngjorde at han går av som statsminister i Libanon. Han kunngjorde det under et besøk i Saudi-Arabia, der han fortsatt oppholder seg.

I etterkant har ryktene svirret om at Saudi-Arabia i virkeligheten holder ham fanget. Søreide sier det har vært vanskelig å få klarhet i nøyaktig hvorfor han er i Saudi-Arabia.

Hariri selv har fastholdt at han er fri, og at han planlegger å vende tilbake til hjemlandet.

Maktkamp

Krisen kommer i en situasjon der ekstremistgruppen IS er i ferd med å bli nedkjempet i Syria og Irak, og der både globale stormakter og regionale spillere er i ferd med å posisjonere seg for en ny fase.

Spesielt maktbalansen mellom Iran og Saudi-Arabia er i spill, og krisen i Libanon har skapt bekymring for at Libanon kan bli brukt som åsted for en stedfortrederkrig mellom de to landene.

Søreide advarer mot å overdrive frykten for en større regional konflikt, men er klar på at situasjonen ikke er ufarlig.

– Det er alltid en risiko i denne regionen for at hendelser ett sted kan få ringvirkninger andre steder, sier hun.

I tillegg er det en betydelig maktkamp internt i Saudi-Arabia, noe som har betydning for hvordan landet opptrer utad, påpeker hun.

Frykter innblanding

Den spente situasjonen ble også diskutert på EUs utenriksministermøte i Brussel mandag, der Mogherini var vert.

Utenriksministrene kom med en kraftig advarsel mot ytre innblanding i Libanon.

– Vi mener det er avgjørende at regionale konflikter ikke importeres inn i Libanon. Den regionale dynamikken, de regionale spenningene, må holdes ute fra dette landet, sa Mogherini etter møtet.

Libanesere vet av erfaring hvor farlig det er å bli trukket inn i regionale konflikter, påpekte hun.

– Vi ser alle at det er en risiko for at det kan skje igjen.

(©NTB)