Over 4.000 jurister i opprop mot overgrep og trakassering i Sverige

Kvinnenes opprop har fått emneknaggen #medvilkenrätt og ble publisert i Svenska Dagbladet tirsdag.

– Det burde være spesielt viktig innen en profesjon som skal være dypt engasjert i rettferdighet og like rettigheter for alle. Representerer man loven, er det på sin plass å verne om den, skriver juristene i oppropet.

Da initiativet ble tatt, kom det inn flere hundre vitnesbyrd i løpet av et døgn. Der ble det rettet anklager mot blant annet dommere, statsadvokater, ledere og partnere i advokatfirmaer.

– Det massive trykket gjorde at vi ble tvunget til å sette en grense for innkomne bidrag allerede natten etter at oppropet startet. Tre døgn etter har flere tusen kvinner, fra alle deler av juristbransjen og i alle aldrer, sluttet seg til oppropet, heter det.

En lang rekke kvinner har fortalt om hvordan de blir forsøkt redusert til sexobjekter på arbeidsplassen. Andre har fortalt om voldtekt og andre seksuelle overgrep. En kvinne forteller at hun var på middag hos en mannlig foreleser ved en av Sveriges juristutdanninger. Hun sovnet på sofaen og våknet angivelig av at han voldtok henne.

En mannlig statsadvokat anklages for å ha telefontrakassert en kvinne, kalt henne «hore» og «fitte», truet med vold og med å ødelegge hennes karriere. En tingrettsdommer ville ha betalt for karrieretips i oralsex, forteller en annen kvinne.

