Myanmars militære avviser anklager fra FN

Myanmars militære ledelse hevder å ha gransket anklagene og nekter for at landets styrker har brutt folkeretten under offensiven i delstaten Rakhine.

Hundrevis av landsbyer er brent ned og over 600.000 rohingyaer er drevet på flukt til nabolandet Bangladesh siden 25. august, da regjeringsstyrkene innledet sin offensiv mot en militant gruppe.

FN har tidligere beskrevet offensiven som «et skoleeksempel på etnisk rensing» og FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, Pramila Patten, anklaget senest i helgen regjeringsstyrkene for massevoldtekt av rohingya-kvinner.

– Gjengangerne er gjengvoldtekt utført av flere soldater, tvungen nakenhet i offentlighet og seksuelt slaveri i militært fangenskap, sa Patten.

Avviser

Hæren i Myanmar avviser alle slike anklager og hevder å kunne dokumentere at det er usanne.

– Sikkerhetsstyrkene har ikke skutt uskyldige landsbyboere eller voldtatt kvinner. De har ikke arrestert, slått eller drept landsbyboere. De har ikke ødelagt, plyndret eller tatt andres eiendom, konkluderer forsvarsledelsens gransking, som oppsummeres på hærens Facebook-side.

Forsvaret viser til intervjuer med 2,817 innbyggere i 54 bengalske landsbyer, en betegnelse de militære benytter for å understreke at de ser på rohingyaene som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Hvitvasking

Amnesty International avviser helt påstandene fra forsvarsledelsen i Myanmar og kaller det hvitvasking.

– Nok en gang forsøker Myanmars militære å feie alvorlige overgrep mot rohingyaene under teppet, sier James Gomez, som leder Amnestys virksomhet i Sørøst-Asia.

– Det foreligger overveldende beviser for at de militære har begått systematiske, organiserte og hensynsløse angrep mot rohingya-befolkningen, sier han.

Kritikk av Suu Kyi

Myanmars leder Aung San Suu Kyi har fått hard internasjonal kritikk for ikke å ha stanset regjeringsstyrkenes offensiv i Rakhine og for ikke offentlig å ta avstand fra overgrepene.

Mandag møtte hun FNs generalsekretær António Guterres, som har slått fast at «volden og grusomhetene som begås, er noe vi ikke kan ti stille om».

FNs sikkerhetsråd ga i forrige uke uttrykk for «alvorlig bekymring» over rapportene om drap, seksualisert vold, antenning av hus og andre rettighetsbrudd som «også er utført av Myanmars sikkerhetsstyrker».

Suu Kyi avviste kritikken og hevder at Sikkerhetsrådet «overser det faktum at problemene Myanmar og Bangladesh nå står overfor kun kan løses bilateralt – og på vennskapelig vis – mellom to gode naboer».

