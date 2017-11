Göteborg ruster seg for kaos under EU-toppmøte

NTB utenriks

Politiet har forberedt en av de største innsatsene i byen gjennom tidene for å unngå en gjentakelse av opptøyene som skjedde under EU-toppmøtet i byen i 2001.

– Vi har lavt trusselnivå når det kommer til angrep og attentat mot personer under møtet. Samtidig er det et økt trusselnivå mot Sverige, sier operasjonsleder Erik Nord.

EU har lagt sitt uformelle toppmøte om arbeidslivs- og velferdspolitikk til den svenske byen fredag. Allerede onsdag blir områdene der toppmøtet skal holdes og der deltakerne skal bo, sperret av. Torsdag ettermiddag, når delegatene kommer, blir motorveien fra flyplassen og inn til byen stengt.

– Trafikksituasjonen kommer ti å bli veldig vanskelig både torsdag og fredag, sier Nord.

Både politiet og innbyggere i byen frykter også bråk og voldelige demonstrasjoner under møtet, og folk oppfordres til å holde seg innendørs og unngå å stå på balkonger eller i vinduer så lenge toppmøtet varer.

Over 200 delegater skal delta på møtet som Sveriges statsminister Stefan Löfven og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er verter for. Blant dem er Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Theresa May og andre stats- og regjeringssjefer i EU. Også statsminister Erna Solberg (H) deltar.

I tillegg ventes over 380 journalister til byen for å dekke toppmøtet.

(©NTB)