Duterte raser mot Trudeau

NTB utenriks

Trudeau hevdet etter møtet at Duterte virket «mottakelig» da han tok opp Dutertes omstridte krig mot narkotika og de mange rapportene om utenomrettslige henrettelser på Filippinene.

Den filippinske presidenten har et helt annet syn på saken og raser over det han kaller fornærmelser fra Trudeau.

– Jeg svarer ikke på slik drittprat, særlig ikke fra utlendinger, sier Duterte.

Han hevder å ha gjort dette helt klart overfor den canadiske statsministeren.

– Jeg sa at jeg ikke hadde noe å svare for. Dette er en personlig og en offisiell fornærmelse, sier Duterte.

En rekke menneskerettighetsorganisasjoner ba før ASEAN-toppmøtet i Manila å ta opp menneskerettsspørsmål med Duterte. Trudeau skal ha vært den eneste som gjorde det.

Både før og etter at Duterte ble valgt til president i juni i fjor, har han oppfordret til drap på narkotikalangere og rusmisbrukere.

– Hvis dere kjenner til noen narkomane, kjør i vei, drep dem selv, sa presidenten under et besøk i et slumområde i Manila noen timer etter at han ble tatt i ed.

Politiet på Filippinene oppgir selv at de ha drept over 3.000 mennesker i kampen mot narkotika som Duterte har igangsatt. Menneskerettsorganisasjonen CHR mener det virkelige tallet er minst 12.000. 54 av disse skal ha vært barn.

(©NTB)