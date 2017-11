Danske soldater øyenvitne til fangemishandling i Irak

NTB utenriks

De danske soldatene deltok i en offensiv mot IS sammen med den irakiske al-Furat-brigaden da de ble vitner til hendelsen.

IS-fangen ble ført gjennom byen av soldater fra den irakiske hær. På veien ble han blant annet kastet stein på og slått med gevær. Mishandlingen ble angivelig begått av soldatene som fulgte ham.

– Det var ikke mulig for de danske soldatene å stanse overgrepene eller gripe inn av hensyn til operasjonen, deres egen og Ali Al-Furat-soldatenes sikkerhet, skriver det danske forsvaret i en uttalelse.

Ifølge uttalelsen var det ikke mulig å identifisere hvilken enhet de irakiske soldatene tilhørte.

Den danske Værnsfælles forsvarskommando har innledet en dialog med ledelsen av den internasjonale koalisjonen i Irak for å undersøke saken ytterligere.

Tirsdag opplyste Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen at han håper på bred støtte i Folketinget til å sende ytterligere 30 soldater, et medisinsk personell på tolv personer, samt et C-130 transportfly med opptil 60 besetningsmedlemmer og bakkemannskaper til Irak.

Danmark deltar fra før med rundt 120 personer i koalisjonen mot IS.

