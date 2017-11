– Minst ti drept i selvmordsangrep i Jemen

NTB utenriks

Åtte av de drepte skal være medlemmer av sikkerhetsstyrken i Aden og to av de drepte skal være sivile, ifølge sikkerhetskilder. Ifølge sjefen for sikkerhetsstyrkene er flere mennesker skadd og for noen er tilstanden kritisk.

Få timer etter angrepet hevdet IS å stå bak.

Rammet operasjonssenter

Angrepet fant sted i en bygning i Sheikh Othman-distriktet sentralt i byen. Bygget er et operasjonssenter for jemenittiske sikkerhetsstyrker trent av De forente arabiske emirater (UAE).

Øyenvitner forteller at gjerningsmannen i stor fart kjørte en bil lastet med sprengstoff i inn i bygningen og så detonerte sprengladningen. Bygningen fikk store skader.

Smellet fra eksplosjonen ble hørt over store deler av byen, og tykk røyk som veltet opp fra åstedet, ble sett flere kilometer unna.

Dette er det andre IS-angrepet i Aden på mindre enn to uker. 5. november ble 18 mennesker, deriblant fem soldater, drept i et omfattende angrep og påfølgende sammenstøt.

UAE er en sentral del i militærkoalisjon ledet av Saudi-Arabia, som siden 2015 har støttet president Abed Rabbo Mansour Hadi og ført en omfattende luftkrig mot Jemens houthi-opprørere. Opprørerne har siden 2014 hatt kontroll over hovedstaden Sana.

Luftangrep hindrer humanitærhjelp

Kort tid etter angrepet i Aden, sier houthi-rebeller at viktige navigasjonssystemer på flyplassen i Sana har blitt ødelagt i et luftangrep ledet av Saudi-Arabia.

Angrepet mot flyplassen har ført til stans for fly som tilhører FN og andre internasjonale organisasjoner som leverer humanitær assistanse. Den pågående krigen i landet har medført tusenvis av sivile tap, og har ført til en større humanitær katastrofe for sivilbefolkningen som mangler både mat, rent vann og helsetjenester.

(©NTB)