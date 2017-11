Trump om Duterte: Et storartet forhold

NTB utenriks

Trump og Filippinenes president Rodrigo Duterte har i løpet av søndag og mandag hatt en rekke møter i Manila. Under offisielle samtaler mandag, skrøt den amerikanske presidenten av forholdet til Duterte.

– Vi har et storartet forhold. Dette har vært veldig vellykket, sa Trump.

Den amerikanske presidenten er i Manila i forbindelse med et toppmøte i Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN).

– Jeg har virkelig kost meg her, sa Trump.

Menneskerettighetsgrupper hadde på forhånd bedt Trump om å ta opp menneskerettighetssituasjonen på Filippinene i møtene med Duterte. På spørsmål fra en journalist om den amerikanske presidenten kom til å gjøre nettopp det, vitset Duterte med å kalle mediene for «spioner», og ingen av de to presidentene svarte på spørsmålet.

Narkokrig

I etterkant har Trumps' talskvinne Sarah Huckabee Sanders sagt at det 40 minutter lange møtet mellom de to presidentene hovedsakelig handlet om ekstremistgruppa IS, narkotika og handel. Menneskerettigheter ble tatt opp så vidt, i forbindelse med Filippinenes pågående kamp mot narkotika. Hun sa ikke hvorvidt den amerikanske presidenten hadde kommet med kritikk av Duterte.

Politiet på Filippinene oppgir selv at de har drept over 3.000 mennesker i kampen mot narkotika som Duterte har igangsatt. Menneskerettsorganisasjonen CHR mener det virkelige tallet er minst 12.000. 54 av disse skal ha vært barn.

Både før og etter Duterte ble valgt til president i juni i fjor, har han oppfordret til drap på narkotikalangere og rusmisbrukere. Flere ganger de siste månedene har Duterte hevdet at han aldri har oppfordret politiet til å begå ulovlige drap.

Han har imidlertid skrytt av å ha drept folk selv, blant annet da han var ordfører i byen Davao.

– I Davao pleide jeg å gjøre det personlig for å vise politifolkene at kunne jeg, så kunne også de, sa Duterte i fjor.

Bilateralt forhold

USAs tidligere president Barack Obama er blant dem som har kritisert Dutertes håndtering av kampen mot narkotika. Den filippinske presidenten svarte da blant annet med å kalle Obama for en horesønn.

Forholdet mellom de to landene ble etter hvert dårligere ettersom Duterte vendte seg mer mot Kina og Russland. I fjor erklærte han at Filippinene var «separert» fra USA. En telefonsamtale fra Trump i april, der den amerikanske presidenten sa at Duterte gjorde en god jobb, har bidratt til en oppmykning av relasjonene.

– Vi er deres allierte. Vi er en viktig alliert, sa Duterte mandag, og virket med det å bekrefte at samtaler mellom landene igjen er i gang.

Møtt av demonstranter

Donald Trump landet i Manila søndag ettermiddag lokal tid. I den filippinske hovedstaden hadde hundrevis av demonstranter møtt opp med plakater der det blant annet sto «Dra hjem, Trump» og «Forby Trump #1 terrorist». Flere av demonstrantene bar også på figurer av Trump, inkludert en som var formet som et hakekors.

Demonstrantene protesterte også mot Duterte, og de ble møtt av politi som brukte vannkanoner mot dem.

Ifølge politiet deltok nærmere 2.000 demonstranter i protestene.

