Tidligere legemiddeltopp nominert til USAs nye helseminister

NTB utenriks

Valget av Azar er uvanlig ettersom USAs helseministre vanligvis er blitt rekruttert fra det politiske miljøet. Azar (50) har imidlertid ti år bak seg i legemiddelgiganten Eli Lilly, der han etter hvert ble toppsjef i den amerikanske delen av selskapet. Han forlot selskapet i januar for å starte sitt eget konsulentselskap.

Trump har tidligere gitt uttrykk for at han er svært kritisk til legemiddelindustrien.

Nominasjonen skal nå behandles i Senatet. Hvis Azar blir godkjent, får han ansvar for et budsjett på 1.000 milliarder dollar, og han skal styre et departement som administrerer de store helseforsikringsprogrammene, medisinsk forskning, mat- og legemiddelsikkerhet og folkehelse.

USAs forrige helseminister Tom Price måtte gå av i slutten av september som følge av kraftig kritikk mot at han har brukt dyre privatfly når han har vært ute på reise som helseminister.

(©NTB)