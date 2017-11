Sterke protester mot at hvit elg skal avlives i Sverige

NTB utenriks

Den hvite elgen ble først oppdaget og fotografert i sommer, og bildene gikk verden rundt. De siste ukene har den imidlertid opptrådt aggressivt både mot turgåere og hunder, og politiet i Värmland har nå besluttet at den enten må jages lengre til skogs, eller avlives.

– Vi undersøker om vi kan jage den bort. Går ikke det, gjenstår det bare å skyte den, sier politisjef Christer Lööf til Arvika Nyheter.

– Selv om den er hvit, er den ikke unik. Det er fortsatt bare en elg, mener han.

Trusselen om å avlive elgen vekker sterke reaksjoner, og minst ett jaktlag har gjort det klart at de ikke vil delta i en eventuell jakt på det sjeldne dyret.

Kommunalråd Hans Nilsson i Eda kommune vil gå enda lengre og vurderer å beskytte elgen med sin egen kropp. Det var Nilsson som først så elgen og som fikk festet den til film.

– Jeg kan tenke med å opptre som menneskelig skjold, sier Nilsson, som viser til at den hvite elgen har blitt et viktig symbol for turismen i vestre Värmland.

