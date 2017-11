SOHR: Over 50 sivile drept i flyangrep mot marked i Syria

NTB utenriks

Angrepet skjedde i småbyen Atareb, som ligger på den opposisjonskontrollerte landsbygda nordvest i Syria. Området skulle egentlig skånes i henhold til en avtale mellom det syriske regimets allierte Russland og Iran og opposisjonens støttespiller Tyrkia.

Avtalen om såkalte nedtrappingssoner er blitt brutt en rekke ganger siden den ble inngått tidligere i år.

London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyste mandag ettermiddag at minst fem barn og 16 andre sivile ble drept i tre luftangrep mot et marked i Atareb.

Samme kveld melder SOHR at tallet på drepte har steget til 53. Titalls andre ble såret. SOHR sier det foreløpig er uklart om Russland eller det syriske regimets fly sto bak.

Flere butikker

Det aktivistdrevne mediebyrået Thiqa opplyste tidligere på dagen at minst 43 mennesker ble drept og 70 såret. Byrået viser bilder av redningsmannskaper og sivile som drar ofre og kroppsdeler ut fra ruinene. En rekke butikker i markedet, samt en politistasjon i nærheten, ble rammet i luftangrepene.

Den lille byen Atareb ligger på landsbygda like vest for storbyen Aleppo og har blitt bombet en rekke ganger av russiske og syriske fly de siste årene.

Mange internflyktninger

Russland grep i 2015 inn i krigen i Syria og sørget for at Bashar al-Assads styrker fikk overtaket i kampen mot opprørsgrupper.

Siden har titusenvis internt fordrevne syrere strømmet til Atareb flukt fra kamper i omkringliggende områder. Assad-regimet kontrollerer provinshovedstaden Aleppo etter å ha drevet opprørerne ut derfra i desember i fjor.

