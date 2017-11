Over 450 omkom i jordskjelv på grensa mellom Iran og Irak

NTB utenriks

Ifølge statlig iransk TV er over 450 mennesker funnet omkommet etter søndagens jordskjelv Kermanshah-provinsen, som ble målt til 7,3.

På irakisk side av grensa rammet skjelvet hardest sørvest for byen Halabja, men dette området er tynt befolket og ifølge irakiske myndigheter er kun åtte mennesker funnet omkommet.

I Iran skal rundt 7.000 mennesker være skadd i skjelvet, mens over 400 er skadd i Irak, opplyser Røde Halvmåne i landet.

Leter i ruinene

De materielle ødeleggelsene etter skjelvet er store, og redningsmannskaper kjemper for å hente ut mennesker som ligger begravd i ruinene av hus. Hvor mange det kan være snakk om, er fortsatt uklart.

Zargos-fjellene på grensa mellom Iran og Irak er rammet av over 100 etterskjelv siden søndag kveld, og livredde innbyggere tilbringer nå nettene under åpen himmel, hutrende rundt bål av frykt for at flere bygninger skal rase sammen.

Trenger telt

– Folks umiddelbare behov er først og fremst telt, vann og mat, sier lederen for Irans mektige revolusjonsgarde, generalmajor Mohammad Ali Jafari.

– Nyere bygninger holdt bra, men gamle hus som var bygd av jord, ble totalt ødelagt, sier han til det statlige fjernsynet i Iran.

Utenlandske journalister har foreløpig ikke sluppet inn i det jordskjelvrammede området.

Fjellregion

Innbyggere i området forteller til iranske medier hvordan de flyktet ut på gaten for å redde livet.

– Rett etter at jeg greide å komme meg ut, raste bygningen sammen, forteller Kokab Fard (49), som ikke rakk å ta med seg noe da hun løp ut for å unngå å havne under boligblokken.

Reza Mohammadi (51) greide også å bringe familien i sikkerhet etter det første skjelvet.

– Jeg forsøkte å gå tilbake for å ta med noen ting, men huset raste helt sammen da det kom en ny bølge med skjelv, sier han.

Alvorlig sårede til Teheran

Strøm- og vannforsyningen i området ble ødelagt av skjelvet, noe som vanskeliggjør redningsarbeidet og behandlingen av skadde.

Hundrevis av ambulanser og flere titall helikoptre fra det iranske forsvaret er satt inn i evakueringen av skadde, og over 100 leger er sendt inn i jordskjelvområdet.

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei har gitt landets sivile og militære ledelse ordre om å mobilisere alle ressurser, og alvorlig skadde ble utover mandagen fløyet til hovedstaden Teheran.

Bønn fra paven

Pave Frans er blant dem som har engasjert seg for jordskjelvofrene. Han holdt mandag en bønn både for dem og for at redningsarbeiderne måtte få styrke til å finne overlevende.

Jordskjelvet har også ødelagt en demning ved Diyaka-elven i Nord-Irak.

Ifølge damanleggets direktør, Rahman Hani, er demningen den mest solide som er bygget på 100 år, men det er nå tydelige skader på toppen av anlegget. Det er foreløpig ikke klart om ødeleggelsene vil påvirke strømproduksjonen.

