Nær 50 tiltalt etter terrorangrep mot Istanbuls lufthavn

Rettssaken foregår i utkanten av Istanbul og ble innledet mandag. 45 personer ble drept og 162 såret da tre menn stormet flyplassen 28. juni i fjor, utstyrt med automatvåpen og eksplosiver festet til kroppen.

Alle de tiltalte anklages for å ha bånd til IS. De er tiltalt for blant annet drap og medlemskap i en terrorgruppe, og påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel.

16 av de tiltalte er russiske statsborgere, mens andre er fra Algerie, Tunisia, Egypt, Syria og Tyrkia. Fire av de tiltalte er ennå ikke pågrepet, mens resten er varetektsfengslet.

