Moore mener oppslag om sexanklager mot ham er «falske nyheter»

– De ondskapsfulle og sleipe angrepene mot meg blir verre for hvert minutt. Jeg regner med at dere støtter meg i denne vanskelige tiden ved å bidra med en donasjon til min valgkamp, skriver Moore til sine tilhengere.

Republikaneren kjemper om en ledig plass i Senatet, men en artikkel i Washington Post har allerede fått flere republikanere, inkludert president Donald Trump, til å be Moore trekke seg dersom anklagene er sanne. Avisen skriver at hele fire kvinner hevder at han la seg etter dem da de var 18 år eller yngre.

– Hvorfor dukker disse sakene opp nå? Fordi det er grupper som ikke ønsker at jeg skal få en plass i Senatet. Vi har ingen planer om å la noen skremme oss fra å delta i dette løpet, sa Moore under et valgkampmøte i Huntsville i Alabama lørdag.

Han sier artikkelen i Washington Post er «helt feil og usann» og sier han vil saksøke avisen.

