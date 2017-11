Intens leting etter overlevende fra jordskjelvet i Iran og Irak

NTB utenriks

Over 100 etterskjelv har rammet områdene siden det første kraftige skjelvet søndag kveld. Mange av innbyggerne har derfor tilbrakt natten utendørs i frykt for at flere bygninger skal rase sammen.

Ettersom jordskjelvet kom like før klokka 22 lokal tid, mens det var mørkt og folk gjorde seg klare til å gå til sengs, tok det åtte timer før det lysnet og redningsarbeidet kunne komme skikkelig i gang. Siden er det funnet nye døde så å si hvert eneste minutt, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Mandag ettermiddag var 407 personer bekreftet omkommet på iransk side av grensen, ifølge myndighetene, mens tallet på skadde hadde nådd over 6.700 personer.

Også i de kurdisk-styrte områdene i Nord-Irak har skjelvet, som hadde en styrke på 7,3, ført til store ødeleggelser. Her er sju personer funnet døde, mens 535 er skadd, opplyste det irakiske innenriksdepartementet mandag ettermiddag.

Iraks statsminister Haider al-Abadi har lovet hjelp til alle som er rammet av jordskjelvet.

Tyrkia har sendt 20 personer som skal drive rednings- og letearbeid på irakisk side av grensen, melder Al Jazeera.

Fjellregion

Skjelvet kunne kjennes over store deler av Midtøsten, men det var først og fremst i den avsidesliggende fjellregionen Kermanshah og byen Sarpol-e-Zahab vest i Iran, at innbyggere måtte flykte ut på gaten for å redde livet.

– Rett etter at jeg greide å komme meg ut, raste bygningen sammen, sier Kokab Fard (49), som ikke rakk å ta med seg noe da hun løp ut for å unngå å havne under boligblokken.

Mandag hadde hun ingen tilgang til eiendelene sine.

Reza Mohammadi (51) sier at han og familien kom seg ut etter det første skjelvet.

– Jeg forsøkte å gå tilbake for å ta med noen ting, men den raste helt sammen da det kom en ny bølge med skjelv, sier han.

Sarpol-e-Zahab ligger i Zargos-fjellene på grensen mellom Iran og Irak, i et område der mange av innbyggerne lever av jordbruk.

Alvorlig sårede til Teheran

Mandag hadde de verken strøm eller vann, og telefonene virket bare av og til. Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, ba mandag redningsarbeidere og myndigheter gjøre alt de kunne for å hjelpe ofrene.

Det iranske helsedepartementet har sendt over 100 leger til området, og ofre med alvorlige skader vil bli fløyet til hovedstaden Teheran for behandling.

Ifølge Al-Jazeeras korrespondent i Bagdad har iranske myndigheter reagert raskt både når det gjelder å etablere feltsykehus og få flyttet tunge maskiner som brukes for å få folk ut fra sammenraste bygninger.

Bønn fra paven

Pave Frans er blant dem som har engasjert seg for jordskjelvofrene. Han holdt mandag en bønn for ofrene, og også for at redningsarbeiderne måtte få styrke til å finne overlevende.

Jordskjelvet har også ødelagt en demning ved elven Diyaka, som ligger ved byen Darbandikhan i Sulaimaniyah-provinsen i Nord-Irak.

Ifølge damanleggets direktør, Rahman Hani, er demningen den mest solide som er bygget på 100 år, men det er nå tydelige skader på toppen av anlegget. Det er foreløpig ikke klart om ødeleggelsene vil påvirke strømproduksjonen.

