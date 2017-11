IAEA fastslår at Iran overholder atomavtalen

NTB utenriks

Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra IAEA mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

IAEA overvåker avtalen nøye og konkluderer med at Iran overholder sine forpliktelser. Det bør berolige dem som frykter at iranerne i all hemmelighet ønsker å utvikle atomvåpen, noe ledelsen i Teheran selv nekter for at landet noensinne har gjort.

USAs president Donald Trump har kalt atomavtalen med Iran «katastrofal» og nektet 13. oktober å skrive under på at iranerne holder sin del av avtalen.

Trump ga samtidig Kongressen 60 dagers frist til å avgjøre om sanksjonene mot Iran skal gjeninnføres og gjorde det klart at USA «når som helst» vil trekke seg fra avtalen, dersom ikke Kongressen og de øvrige partene som undertegnet den – Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU – innser avtalens «mange svakheter».

Ifølge IAEA har Iran i tråd med avtalen redusert lagrene av lavanriket uran til det avtalte, og landet har heller ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet.

Lageret av tungtvann er også innenfor det atomavtalen åpner for, og arbeidet med Arak-reaktoren har ikke startet opp igjen, slår IAEA fast.

