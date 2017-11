Forskere: CO2-utslippene øker igjen

NTB utenriks

Forskere tilknyttet Global Carbon Project anslår at de globale menneskeskapte utslippene vil stige 2 prosent i 2017.

Siden utslippene de siste tre årene har flatet ut, var det håp om at økningen var over og at de snart ville begynne å synke. Nå ser det i stedet ut til at økningen fortsetter.

– Dette er svært skuffende, sier Corinne Le Quere, en av forskerne som har deltatt i arbeidet med den nye studien.

Amy Luers, som leder forskningsprogrammet Future Earth og tidligere har vært rådgiver for Barack Obama, kaller utviklingen «et gigantisk tilbakeskritt for menneskeheten».

Hovedårsaken til de økende globale utslippene er at CO2-utslippene fra fossile energikilder i Kina igjen vokser betydelig.

Målet om å unngå mer enn 2 grader global oppvarming er «ekstremt usannsynlig» slik utviklingen er nå, mener forsker Glen Peters ved forskningssenteret CICERO i Oslo, som har deltatt i arbeidet med studien.

Den ble presentert mandag i Bonn, hvor utsendinger fra hele verden er samlet til en ny runde med klimaforhandlinger.

(©NTB)