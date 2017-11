Faren pågrepet etter drap på treåring i Finland

NTB utenriks

Politiet ble varslet tidlig mandag morgen om en voldshendelse ved en lekeplass i sentrum av Borgå, rundt 50 kilometer nordøst for Helsingfors.

Da patruljen kom fram til stedet, fant de en mann som var i ferd med å knivstikke en tre år gammel gutt. Mannen ble overmannet og lagt i bakken, og den lille gutten ble raskt fløyet til sykehus med luftambulanse. Livet sto ikke til å redde.

Den pågrepne mannen, som er en fransk statsborger i 40-årene, var ifølge politiet guttens far. Han skal ifølge finske medier ha kommet til Finland i 2011, men ble separert fra barnets mor i mars i år.

Treåringens mor ba om besøksforbud for mannen i august. Søknaden ligger fortsatt til behandling i Östra Nylands tingrett.

Mandag morgen skal mannen ha hentet treåringen med makt i hjemmet, for deretter å ta ham med seg til lekeplassen.

Ifølge den finske avisa Helsingin Sanomat ble den pågrepne mannen for noen år siden dømt for å ha mishandlet et annet barn. Mannen tilsto da i retten at han hadde slått barnet med et belte flere ganger.

