Tidligere CIA-sjef mener Trump bør skamme seg

– Presidenten burde skamme seg, sier Brennan.

Trump uttalte etter et møte med Russlands president Vladimir Putin i Vietnam at han stoler på Putins forsikringer om at Russland ikke forsøkte å blande seg inn i det amerikanske valget i 2016. Et samlet amerikansk etterretningsmiljø har slått fast at landet sto bak en kampanje for å påvirke valgutfallet.

Lørdag rykket CIA-sjef Mike Pompeo ut og slo fast at byrået fortsatt står fast på sin konklusjon, til tross for presidentens uttalelser.

– Jeg mener, ærlig talt, de er politiske strebere. Du har Brennan, du har Clapper og du har Comey. Det er bevist at Comey er en løgner og det er nå bevist at han har lekket. Så du ser på det, og så har du Putin som veldig klart og kraftig sier at han ikke hadde noe å gjøre med det, sa Trump etter møtet med Russlands president.

Brennan ble intervjuet om saken sammen med USAs tidligere nasjonale etterretningsdirektør James Clapper på CNN-programmet State of the Union.

– Tatt i betraktning hvem kritikken kommer fra, så ser jeg det som en ære å bli kritisert, sa den tidligere CIA-sjefen.

– Jeg synes det særlig er kritikkverdig at Donald Trump på Veterandagen fornærmer og trekker integriteten til Jim Clapper i tvil, en mann som tjenestegjorde i uniform i 35 år, uttalte Brennan.

