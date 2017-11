Irans og Hizbollahs styrker i Syria bekymrer Israel

NTB utenriks

Det er særlig muligheten for å få Hizbollahs og Irans styrker tett inn på landets grense mot Syria som er en vedvarende bekymring for Israel.

I en felles uttalelse lørdag pekte USA og Russland ut en del virkemidler for å bedre situasjonen i Syria. Bruken av «nedtrappingsområder» som en foreløpig løsning for å redusere voldsbruken, håndheving av våpenhvileavtaler, bedre nødhjelp og grunnarbeid for en endelig, politisk løsning på konflikten var blant punktene som ble nevnt.

Uttalelsen stadfestet også en forståelse mellom USA, Russland og Jordan der det tas til orde for «reduksjon og til slutt fjerning av fremmede styrker og utenlandske krigere fra området for å oppnå en holdbar fred».

Den russiske regjeringen offentliggjorde uttalelsen i etterkant av et møte mellom presidentene Vladimir Putin og Donald Trump på sidelinjen av APEC-toppmøtet i Vietnam i helgen.

– Gir ikke svar

Israel har lenge vært misfornøyd med at landets erkefiende Iran og den iranskstøttede Hizbollah-militsen har involvert seg i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side. Innsatsen fra de to sjiamuslimske allierte har, sammen med Russlands støtte, brakt Assad-regimet nær en militær seier i konflikten.

Israel står imidlertid fast på at landet ikke vil godta at styrker fra Iran og Hizbollah etablerer seg fast i Syria, særlig ikke langs grensen til Israel.

Avtalen som er omtalt i uttalelsen fra USA og Russland gir ikke noe svar på Israels utvetydige krav, slår Israels minister for regionalt samarbeid, Tzachi Hanegbi, fast.

Luftangrep

Israels etterretningsminister Israel Katz har tidligere uttalt til AP at en internasjonal avtale om Syria ville være en positiv utvikling. Han la imidlertid vekt på at Israel ikke er del av en slik avtale og vil forsvare sine interesser.

Israel har stort sett stått på sidelinjen i krigen i Syria, men tjenestemenn har innrømmet at landet har gjennomført flere titall luftangrep mot antatte våpenleveranser til Hizbollahs styrker i landet.

(©NTB)