Duterte overbevist om at Trump ikke vil spørre ham om menneskerettigheter

Den amerikanske presidenten landet i den filippinske hovedstaden Manila søndag ettermiddag lokal tid.

Her skal han ha flere møter med Duterte (72) og delta på et toppmøte i Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner (ASEAN).

De to presidentene møttes også lørdag under APEC-toppmøtet i Vietnam. Trump skal da ha rost Dutertes «krig» mot narkotika, som har kostet flere tusen mennesker livet.

Da Duterte etterpå fikk spørsmål om drapene kan bli et tema i samtalene mellom ham og Trump i Manila, svarte han selvsikkert:

– Jeg er sikker på at han ikke vil ta opp det.

– Drep dem selv

Både før og etter Duterte ble valgt til president i juni i fjor, har han oppfordret til drap på rusmisbrukere.

– Hvis dere kjenner til noen narkomane, kjør i vei, drep dem selv, sa presidenten under et besøk i et slumområde i Manila noen timer etter at han ble tatt i ed.

Politiet på Filippinene oppgir selv at de ha drept over 3.000 mennesker i kampen mot narkotika som Duterte har igangsatt. Menneskerettsorganisasjonen CHR mener det virkelige tallet er minst 12.000. 54 av disse skal ha vært barn.

– Trump kommer til å møte en mann hvis politikk har ført til flere tusen ulovlige drap, sier Jose Noel «Butch» Olano, menneskerettsorganisasjonen Amnesty Internationals leder på Filippinene.

– Pleide å gjøre det

I løpet av de siste månedene har Duterte flere ganger hevdet at han aldri har oppfordret politiet til å begå ulovlige drap.

Han har imidlertid skrytt av å ha drept folk selv, blant annet da han var ordfører i byen Davao.

– I Davao pleide jeg å gjøre det personlig for å vise politifolkene at kunne jeg, så kunne også de, sa Duterte i fjor.

For noen dager siden lanserte Duterte en plan om å holde et toppmøte om menneskerettigheter på Filippinene.

– President Duterte har ingen moralsk rett til å være vertskap for et slikt arrangement. Vi inviterer ikke gjester når huset vårt er møkkete, sier Olano.

Møtte Putin

Vietnam er det siste landet Trump besøker på sin Asia-reise. Tidligere har han blant annet besøkt Kina, Sør-Korea og Vietnam.

I Vietnam møtte han Russlands president Vladimir Putin, som nok en gang forsikret at Russland ikke prøvde å påvirket valget i USA i fjor.

– Jeg tror virkelig at når han sier det til meg, så mener han det, uttalte Trump etterpå.

Senere presiserte Trump at han har stor tiltro til USAs etterretningsorganisasjoner. De er overbevist om at Russland sto bak en omfattende kampanje for å hjelpe Trump og stikke kjepper i hjulene for Hillary Clinton før presidentvalget.

Før han forlot Vietnam, rakk Trump også å tilby seg å mekle i den betente situasjonen i Sør-Kinahavet. Her ligger det en rekke øyer som både Kina, Vietnam og flere andre land gjør krav på.

– Vi ønsker fremdrift, ikke provokasjon; og stabilitet, ikke kaos, sa presidenten.

