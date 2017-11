Irakiske styrker har startet offensiv mot IS' siste områder

NTB utenriks

Offensiven mot områdene ved RAWA og Rumana, nær grensa mot Syria, begynte lørdag.

De irakiske regjeringsstyrkene støttes av militssoldater som er rekruttert blant lokale sunnimuslimske stammer, ifølge den irakiske generalen Abdelamir Yarallah.

Regjeringsstyrkene dro utenom disse områdene da de i forrige uke gjenerobret grensebyen al-Qaim.

IS kontrollerte tidligere store områder både i Irak og Syria, og gruppa hevdet å ha opprettet et nytt kalifat. Etter mange nederlag på slagmarken det siste året sitter ekstremistene bare igjen med noen små områder nær grensa mellom de to landene.

