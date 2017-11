IS skal ha gjenerobret Albu Kamal

NTB utenriks

Det melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som henter sine opplysninger fra et kildenettverk inne i det krigsherjede landet.

Albu Kamal ligger i provinsen Deir al-Zor øst i Syria, like ved grensen til Irak. Tidligere har IS mistet kontrollen over alle andre byer de har kontrollert i Syria og Irak.

– IS har gjenerobret hele Albu Kamal, og syriske regjeringsstyrker og allierte militsgrupper står mellom én og to kilometer fra bygrensa, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman.

IS iverksatte torsdag kveld et kraftig motangrep i den syriske byen Albu Kamal få timer etter at gruppa ble drevet ut av regimestyrkene. Det startet få timer etter at den syriske hæren hadde erklært seier over IS etter tre års krig.

(©NTB)