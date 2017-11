Flynn avviser Gülen-påstander

NTB utenriks

Fredag ble det kjent at spesialetterforsker Robert Mueller undersøker påstander om at Flynn og hans sønn forsøkte å få den omstridte tyrkiske predikanten sendt ut av USA og tilbake til Tyrkia. Utleveringen skulle skje etter at Donald Trump hadde tatt over som president i USA, og i bytte skulle de to få flere millioner dollar.

Gülen, som bor i USA, anklages av den tyrkiske regjeringen for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i Tyrkia i fjor. Tyrkiske myndigheter har gjentatte ganger krevd å få ham utlevert fra USA.

Flynns advokat benekter opplysningene flere medier har brakt om den påståtte avtalen med Tyrkia. Robert Kelner sier de tidligere ikke har villet kommentere ulike opplysninger, av hensyn til utredningene rundt Trumps valgkamp, men at grensen ble nådd fredag.

– Dagens påstander om general Flynn, alt fra bortføring til bestikkelser, er så opprørende og skadelige at vi må gjøre et unntak. De er falske, skriver advokaten i en uttalelse.

Flynn måtte gå av som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter bare noen uker etter avsløringer om at han hadde kommet med feilaktige opplysninger om sin kontakt med Russlands ambassadør i USA.

Muellers hovedoppgave er å etterforske Russlands antatte forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor.

