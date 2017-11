CIA-sjefen står ved konklusjonen om at Russland blandet seg i valget

NTB utenriks

Et samlet etterretningsmiljø i USA har tidligere konkludert med at Russland sto bak en kampanje for å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor. CNN melder lørdag at CIA-sjef Mike Pompeo, som er utnevnt av Trump, fortsatt står fast ved den konklusjonen, til tross for Trumps uttalelser.

President Donald Trump har gjentatte ganger uttrykt at han tviler på konklusjonen, og fortalte lørdag at han hadde snakket med Russlands president Vladimir Putin om saken.

– Han sa han ikke blandet seg inn. Jeg spurte ham igjen, du kan jo ikke spørre så mange ganger. Han sa han overhodet ikke hadde blandet seg inn i valget vårt, sa Trump, og la til at han syntes Putin virket «svært fornærmet» over påstandene.

– Jeg tror virkelig at han mener det, når han sier det til meg, sa Trump til reportere om bord på presidentflyet Air Force One.

– CIA-sjefen står fast på, og har hele tiden stått fast på, konklusjonene i rapporten Assessing Russian Activities and Intentions in Recent U.S. Elections fra januar 2017, heter det i en uttalelse fra etterretningstjenesten lørdag.

– Etterretningsvurderingen i forhold til russisk innblanding i valget er ikke endret, uttaler CIA, som avslår å si mer om saken.

