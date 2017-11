Trump hardt ut mot statsstøtte til næringsliv

NTB utenriks

Trump sa dette i en tale kort tid etter ankomst i Da Nang i Vietnam fredag, der han deltar på toppmøtet i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC).

– Vi forventer at markedene åpnes like mye på begge sider, og at den privateide industrien, og ikke regjeringer, står for investeringer, sa Trump, som la til at det motsatte skjer i dag.

– USA har i mange år systematisk åpnet opp økonomien og stilt få vilkår. Vi senket eller fjernet tollsatser, bygde ned handelsbarrierer og tillot fri flyt av varer til landet vårt, sa Trump.

Dette har resultert i et gigantisk handelsunderskudd for USA, ettersom resten av verden er langt mindre interessert i å kjøpe amerikanske varer, enn amerikanerne er i å kjøpe billige varer fra utlandet, først og fremst fra Kina.

Trump gikk til valg på å kutte USAs handelsunderskudd, men det motsatte har skjedd siden han overtok. Underskuddet var i årets ni første måneder på drøyt 3.300 milliarder kroner, en økning på over 9 prosent fra samme periode i fjor.

Fjorårets handelsunderskudd var på nesten 4.300 milliarder kroner, og handelen med Kina utgjorde rundt to tredeler av dette.

– USA kommer ikke lenger til å la seg utnytte, sa Trump fredag.

– Jeg kommer alltid til å sette Amerika først, på samme måte som jeg regner med at alle dere andre her i rommet vil sette eget land først, fortsatte Trump, som understreket at USA er ivrige etter å inngå bilaterale handelsavtaler med land «som følger reglene».

