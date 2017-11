Russiske og amerikanske medier kan bli stemplet som «utenlandske agenter»

NTB utenriks

Engelskspråklige RT er et av flere russiske medier som anklages for å ha deltatt i en omfattende russisk kampanje for å påvirke det amerikanske presidentvalget i fjor. Motivet skal ha vært å hjelpe Donald Trump og undergrave valgkampen til Hillary Clinton.

Det amerikanske justisdepartementet krever nå at RT registrerer seg i USA som «utenlandsk agent». Dette er et juridisk begrep som innebærer å jobbe for å fremme interessene til et annet land.

RT har fått frist til mandag med å registrere seg som agent. Kanalens ledelse sier de i første omgang vil rette seg etter kravet – men at de også vil gå til rettssak for å prøve å få det opphevet.

I Moskva varsler russiske folkevalgte at de vil svare med samme mynt. Fredag jobbet de med en lovendring som vil innebære at amerikanske medier må registrere seg som «utenlandske agenter» i Russland.

Lovendringen, som kan bli vedtatt allerede neste uke, vil trolig omfatte CNN, Voice of America og mange andre amerikanske medier.

Også amerikanske sosiale medier kan bli berørt, siden amerikanske nyhetsmedier trolig må merke noen av sine profiler på sosiale medier med advarselen «utenlandsk agent».

