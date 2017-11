Omstridt flyktningleir revet i Papua Ny-Guinea – vann, strøm og mat er fjernet 

NTB utenriks

Leiren er ifølge øystatens rettsvesen ulovlig, og meningen er at de 600 beboerne skal flytte inn i lokalsamfunnet på øya Manus. Men de er livredde for å bli angrepet av lokalbefolkningen og har derfor nektet å flytte på seg.

Beboerne har bygget midlertidige skur etter at brakkene de bodde i ble ubeboelige i forrige uke fordi strømmen ble kuttet og de ble for varme.

– Vi bygget dem for å få skygge og beskyttelse mot den tropiske solen og regn, sier kurdisk-iranske Behrouz Boochani til nyhetsbyrået DPA.

Leveransene av mat ble stanset i slutten av oktober.

Boochani mener lokalbefolkningen er redde for å få 600 utenlandske menn inn i det lille øysamfunnet og at de derfor planlegger å angripe asylsøkerne.

Det er Australia som har besluttet at asylsøkere skal plasseres i en interneringsleir i Papua Ny-Guinea. Målsettingen har vært å stanse strømmen av båtflyktninger til Australia.

Tiltaket er blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettsgrupper.

Øystatens innvandringsmyndigheter meldte torsdag at dersom det blir nødvendig, kan makt bli brukt for å flytte de som ikke selv forlater leiren. I brevet heter det også at «sikkerhet og trygghet ikke kan garanteres».

Amnesty International omtaler behandlingen av flyktningene på Manus som «grusom, inhuman og nedverdigende».

New Zealand har sagt at de kan ta imot 150 asylsøkere, men hva som vil skje med de andre, er helt uvisst.

(©NTB)