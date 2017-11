Nyhetsbyrå: Tyrkisk politi har pågrepet nærmere 100 antatte IS-tilhengere

NTB utenriks

82 av utlendingene er pågrepet av politiet i Istanbul på 14 ulike adresser. De er alle mistenkt for å ha vært aktive i krigsområder og for å planlegge reiser til Syria.

Samtidig er elleve syriske statsborgere pågrepet i provinsen Adana sør i landet. Også de er mistenkt for tilknytning til IS, melder nyhetsbyrået fredag.

Operasjonene i Istanbul-området og Adana var samordnet. De ble gjennomført etter at tyrkisk politi pågrep 173 personer som også er mistenkt for tilknytning til IS i hovedstaden Ankara torsdag.

Tyrkiske myndigheter er blitt rammet av flere terrorangrep som IS er blitt anklaget for, deriblant angrepet på en nattklubb i Istanbul der 39 personer ble drept.

