Japan kritiserer Sør-Korea for Trump-meny 

NTB utenriks

Årsaken til kritikken er at den amerikanske presidenten fikk servert reker og sjøtunge fanget utenfor øygruppa Dokdo, som på japansk heter Takeshima, og som begge de to landene gjør krav på, skriver The Guardian.

Bilder fra den offisielle middagen i presidentpalasset Seoul viste også at Trump hilste på 88 år gamle Lee Yong-soo som var blant gjestene, noe som også vekker reaksjoner i Japan.

Lee ble i likhet med rundt 200.000 andre koreanske kvinner tvunget til å være prostituert for japanske soldater under andre verdenskrig, noe som lenge var et åpent sår i forholdet mellom Sør-Korea og Japan.

Først i 2015 ble det inngått en avtale om erstatning for de tidligere sexslavene, men ved å invitere Lee til den offisielle middagen for Trump mener en talsmann for den japanske regjeringen at Sør-Korea gjenåpnet såret.

– I en tid der det er behov for mer koordinering for å håndtere konflikten med Nord-Korea, og der president Donald Trump valgte Japan og Sør-Korea som første stopp på sin reise, bør man unngå å gjøre slike ting som kan påvirke samarbeidet negativt, sier talsmannen Yoshihide Suga.

(©NTB)