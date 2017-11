IS kjemper for å redde sin siste urbane bastion i Syria

NTB utenriks

Jihadistgruppa hadde fredag tatt tilbake kontrollen over 40 prosent av byen, opplyser observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Motangrepet startet torsdag kveld, få timer etter at den syriske hæren hadde erklært seier over IS etter tre års krig, opplyser SOHRs leder Rami Abdulrahman til nyhetsbyrået AFP.

– Jihadistene dro tilbake og gjenerobret flere bydeler i nord, nordøst og nordvest. IS forsøker å forsvare sin siste bastion, sier han.

Fredag ettermiddag ble det meldt om kamper nær byens sentrum.

– IS-leder observert

Albu Kamal ligger i provinsen Deir al-Zor øst i Syria like ved grensen til Irak. Tidligere har IS mistet kontrollen over alle andre byer de har kontrollert i Syria og Irak.

En nyhetstjeneste drevet av den libanesiske Hizbollah-militsen meldte fredag at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er sett i den syriske grensebyen. Det står ingenting i meldingen om hvorvidt Baghdadi er blitt tatt til fange, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

IS-lederen er ikke blitt sett offentlig på lang tid, og det er flere ganger blitt meldt at han enten er såret eller drept. Meldingene er imidlertid ikke blitt bekreftet.

Det var Baghdadi som utropte et kalifat i den irakiske byen Mosul sommeren 2014.

Også en pressetjeneste knyttet til den syriske hæren meldte fredag at Baghdadi kan ha forskanset seg i en lomme som fortsatt er kontrollert av IS. Men både SOHR og en opposisjonsaktivist fra området sier at dette ikke er tilfelle.

– Dekker over store tap

Omar Abu Laila, som opprinnelig kommer fra området, og som nå befinner seg i Europa, mener at meldingen er et forsøk på å dekke over tapene som den syriske hæren og allierte styrker har lidd. Han sier også at IS har gjenerobret over halvparten av byen.

Den libanesiske og sjiamuslimske Hizbollah-militsen har denne uken spilt en sentral rolle i kampen om Albu Kamal sammen med iranske elitestyrker og irakiske militssoldater, ifølge SOHR.

IS' selverklærte kalifat har fra sommeren 2014 omfattet store områder i Irak og Syria, og Albu Kamal ligger midt i hjertet av dette området. De siste månedene og ukene har IS mistet kontrollen over både Mosul, som er Iraks nest største by, og storbyene Raqqa og Deir al-Zor i Syria.

I juni meldte russiske tjenestemenn at det var svært sannsynlig at Baghdadi ble drept i et russisk flyangrep i utkanten av Raqqa, som fungerte som IS' høyborg inntil gruppen mistet kontrollen over den i oktober. Men amerikanske tjenestemenn har senere sagt at de tror at han fortsatt er i live.

Syriske opposisjonskilder mener at Baghdadi befinner seg ett eller annet sted i det store ørkenområdet som strekker seg mot den irakiske grensen.

