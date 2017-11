Hizbollah-medier: IS-leder observert i syrisk by

NTB utenriks

Det melder en nyhetstjeneste drevet av den sjiamuslimske, libanesiske Hizbollah-militsen.

Det står ingenting i meldingen om hvorvidt Baghdadi er blitt tatt til fange, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

IS-lederen er ikke blitt sett offentlig på lang tid, og det er flere ganger blitt meldt at han enten er såret eller drept. Meldingene er imidlertid ikke blitt bekreftet.

Det var al-Baghdadi som utropte et kalifat i den irakiske byen Mosul sommeren 2014.

Albu Kamal ligger like ved grensen til Irak og var den siste IS-kontrollerte byen i Syria. Tidligere har IS mistet kontrollen over alle byer de har kontrollert i Irak.

Hizbollah-militsen deltok i kampene om byen tidligere i uka, og torsdag erklærte den syriske hæren sier over IS etter tre år med kamper i forbindelse med at de inntok Albu Kamal.

IS-tilhengere befinner seg ifølge den syriske hæren fortsatt i landsbyer og i ørkenområder.

