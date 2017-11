FN ber om human behandling av flyktningene i Papua Ny-Guinea

NTB utenriks

Fredag rykket politiet inn og rev skur og telt som flyktninger og asylsøkere har bygd på leirområdet på øya Manus. De tømte også alle vanntanker, viser videoer som nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) rykket ut og ba myndighetene i Papua Ny-Guinea innta en human tilnærming til situasjonen.

– Tvangsflytting av disse flyktningene og asylsøkerne er upassende og bør unngås, mener UNHCR, som også ber Australia finne langsiktige og anstendige løsninger for flyktningene.

Flyktningene motsetter seg å flytte ut i lokalsamfunnet fordi de er redde for å bli angrepet av lokale gjenger.

Fredag samlet flere hundre demonstranter seg både i Sydney og Melbourne med krav om at flyktningene må få opphold i Australia. I Sydney ble det meldt om enkelte sammenstøt mellom politi og demonstranter.

– Ulovlig leir

Den tilspissede situasjonen har oppstått etter at høyesterett i Papua Ny-Guinea besluttet at interneringsleiren er ulovlig.

Mat- og vannleveranser ble stanset for over en uke siden samtidig som strømmen ble kuttet. Det førte til at de permanente brakkene ble ubrukelige på grunn av varmen, og flyktningene bygde sine egne skur, som nå er revet.

– Vi bygget dem for å få skygge og beskyttelse mot den tropiske solen og regn, sier kurdisk-iranske Behrouz Boochani.

– Trenger forståelse

UNHCRs regionale representant i Australias hovedstad Canberra, Thomas Albrecht, ber om større forståelse for flyktningenes situasjon.

– Mennesker som har opplevd ubeskrivelig forfølgelse og menneskerettsbrudd, trenger beskyttelse, ikke straff, sier han.

Det er Australia som tok initiativ til å opprette interneringsleirer i Papua Ny-Guinea i et forsøk på å stanse strømmen av båtflyktninger

Tiltaket er blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettsgrupper. Amnesty International har omtalt behandlingen av flyktningene som «grusom, inhuman og nedverdigende».

Men australske myndigheter avviser at det trengs flere alternativer for flyktningene. De har valget mellom å flytte til nye hus i Papua Ny-Guinea eller reise tilbake til hjemlandene sine, framholdt statsråden Christopher Pyne fredag. Han anklaget også flyktningene for husokkupasjon.

Vil bruke makt

Myndighetene i Papua Ny-Guinea ga torsdag flyktningene en frist på to dager til å forlate den nedlagte leiren. De sa også at de om nødvendig vil bruke makt, og at de ikke kan garantere for flyktningenes sikkerhet.

Det er tidligere meldt at lokale gjenger har gjort seg klare til å angripe flyktningene hvis de ankommer øysamfunnet.

New Zealand har sagt at de kan ta imot 150 asylsøkere, men hva som vil skje med de øvrige, er uvisst.

