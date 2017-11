Duterte skryter av knivdrap

NTB utenriks

– Som tenåring gikk jeg inn og ut av fengsel. Jeg herjet her og jeg herjet der, sier Duterte, som er på plass under APEC-toppmøtet i Da Nang i Vietnam.

– Da jeg var 16 år gammel, hadde jeg allerede drept noen. En virkelig person, med kniv. Jeg var bare 16 år, et blikk var alt som skulle til. Hvor mye tror dere trengs nå når jeg er president, sier Duterte.

Den filippinske presidenten har høstet krass kritikk for sin brutale krig mot narkotika, der han har gitt politiet og andre frie tøyler og løfte om straffefrihet.

Nærmere 4.000 mennesker er drept av filippinsk politi siden Duterte overtok for 16 måneder siden, og tusenvis av andre narkotikabrukere og selgere er drept av borgervern og folk som har tatt loven i egne hender.

Blant dem som har kritisert Duterte, er FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard.

– Denne rapportøren, jeg har lyst til å slå til henne. Hun har fornærmet meg, sier Duterte.

Rett etter at han overtok som president sa Duterte at han «med glede ville slakte» 3 millioner narkotikamisbrukere og han kalte USAs daværende president Barack Obama «horesønn» for å kritisere ham for dette.

(©NTB)