Dansk prest kjent skyldig i overgrep mot flere barn og ungdommer

Retten i Holbæk kom fredag fram til at den 47 år gamle presten har utnyttet sin psykiske overlegenhet og ved flere tilfeller også sin stilling til å ha samleier med de unge ofrene.

Han er også kjent skyldig i å ha filmet flere av overgrepene, samt i å ha krenket flere gutter på nettet og vært i besittelse av barnepornografi.

Mannens stilling som prest var i de fleste tilfellene den direkte årsaken til at de forurettede kom i kontakt med ham, blant annet i forbindelse med konfirmasjonsforberedelser.

Han er funnet skyldig i til sammen 25 kriminelle forhold, mens han ble frikjent for fem. Straffeutmålingen er ventet 15. november.

Presten var svært godt likt i det lille lokalsamfunnet helt vest på Sjælland, og han var kjent for å ta vare på de unge og invitere dem hjem til presteboligen til fellesmåltider og gudstjenester.

Han kom i politiets søkelys sommeren 2016 etter at en far kontaktet politiet og anklaget ham for å ha misbrukt hans mindreårige sønn. Siden har flere unge stått fram med anklager.

Overgrepene fant sted i en tiårsperiode i presteboligen der de unge også skal ha drukket alkohol og røykt hasj. Det ble regnet som vanlig å overnatte hos presten, ofte i samme seng.

