Burundi fnyser av ICC-etterforskning av mulige krigsforbrytelser

– Burundi vil aldri tilby seg å samarbeide med ICC, sier justisminister Laurentine Kanyana i det østafrikanske landet fredag, dagen etter at domstolen varslet full etterforskning av den politiske volden i landet.

Han understreker at landet ikke har noen plikt til å samarbeide ettersom det har trukket seg fra ICC. Samtidig anklager han «neokolonialistiske krefter» for å manipulere internasjonale justismyndigheter i et forsøk på å presse fram en regimeendring.

Flere andre afrikanske land har anklaget ICC for det samme. Burundi er det første landet som trekker seg fra domstolen, men Gambia og Sør-Afrika har truet med å gjøre det samme.

ICC opplyste torsdag at domstolen innleder full etterforskning av anklager om at det er begått forbrytelser mot menneskeheten i landet. Etterforskningen omfatter drap, voldtekter og tortur i perioden mellom 2015 og 2017.

FN-granskere har tidligere fastslått at landets sikkerhetsstyrker har stått bak et stort antall drap, bortføringer, tortur og voldtekter, og at volden er så omfattende at det er snakk om krigsforbrytelser.

Volden begynte etter at president Pierre Nkurunziza bestemte seg for å stille som kandidat for en tredje periode i 2015. Han ble gjenvalgt noen måneder senere til tross for sterke protester fra opposisjonen, som mente at han brøt grunnloven ved å stille til gjenvalg mer enn en gang.

